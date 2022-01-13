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    Нацбанк випустить пам'ятні монети до зимових Олімпійських ігор (фото)

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    Пам'ятні монети&nbsp;будуть введені в обіг з 18 січня - Нацбанк випустить пам'ятні монети до зимових Олімпійських ігор (фото)
    Пам'ятні монети будуть введені в обіг з 18 січня
    фото: bank.gov.ua

    Монета буде випущена зі срібла номіналом у 10 гривень та з нейзильберу номіналом у 2 гривні

    Національний банк з 18 січня вводить в обіг пам’ятні монети «XXIV зимові Олімпійські ігри», повідомляє пресслужба НБУ.

    Монета присвячена важливій події світового спортивного життя – XXIV зимовим Олімпійським іграм, проведення яких заплановано на лютий 2022 року в столиці Китаю – Пекіні.

    На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, над яким напис півколом Україна, у центрі у дзеркальному колі – голова дракона (використано тамподрук), який є головним героєм давніх легенд, міфів, казок та одним із найвідоміших символів Китаю, напис 2022, стилізований під змієподібного дракона, вкритого лускою; ліворуч та праворуч – чотири піктограми, що символізують олімпійські види спорту; унизу номінал 10 та графічний символ гривні.

    фото: bank.gov.ua
    фото: bank.gov.ua

    На реверсі монети на стилізованому абрисі аркуша паперу розміщено композицію, що символізує країну, де відбудуться XXIV зимові Олімпійські ігри, – Китай із його давньою культурою, одним з елементів якої є папір; карта Пекіна, на якій зображено піктограми сноубордиста і фігуристки (у центрі), праворуч від якої – віяло – невід’ємна частина традиційної китайської культури, перші відомості про появу якого відносять до IV–II cт. до н. е.

    Крім того, на реверсі монети розміщено: сніжинку (унизу), логотип Національного олімпійського комітету України (ліворуч), над яким голова дракона і вогонь – один із символів Олімпійських ігор.

    Монета буде випущена зі срібла номіналом у 10 гривень та тиражем у 2500 штук, також монета буде випущена з нейзильберу номіналом у 2 гривні та тиражем у 35 тисяч штук.

    До слова, друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою.

    Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.

    Тим часом на Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений.

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    Теги: Національний банк Олімпіада монета НБУ
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    Нацбанк випустить пам'ятні монети до зимових Олімпійських ігор (фото)