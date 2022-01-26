Долар дорожчає. Офіційний курс валют на 26 січня

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,6 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,6658 гривень за 1 долар (+0,2909 грн). Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Курс долара на 25 січня становив: 28,3749 гривень за 1 долар.

Основні курси валют станом на ранок 26 січня:

28,6658 грн за долар;

32,3021 грн за євро;

0,36403 грн за російський рубль;

38,5698 грн за фунт стерлінгів.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,64 гривень за долар, курс в покупці - 28,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,36 гривень за євро.

Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки.

Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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