Нацбанк викрив шахрайську схему державних реєстраторів на суму близько 25 млн грн

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НБУ заявив про зупинення шахрайської схеми, яка призвела до незаконного заволодіння третіми особами будівлею в центрі Полтави, яка належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на правах приватної власності

Рішеннями Міністерства юстиції України за скаргами Національного банку скасовано незаконні дії державних реєстраторів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Йдеться про зупинення міністерством шахрайської схеми, яка призвела до незаконного заволодіння третіми особами будівлею в центрі Полтави, заставною вартістю понад 24,8 млн грн, що належить ПАТ «ВіЕйБі Банк» на правах приватної власності.

У червні 2014 року банк передав будівлю в іпотеку Національному банку, про що до реєстру речових прав унесено відповідний запис.

Однак, 27 березня 2018 року Національному банку стало відомо, що вищезгадану будівлю неправомірно виведено з-під обтяження і перереєстровано на приватну фірму.

При цьому, заяву на проведення реєстраційних дій начебто подано самим ПАТ «ВіЕйБі Банк». Проте, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) повідомила, що не подавала жодних заяв про внесення записів до реєстру.

Варто зазначити, що припинення іпотеки та обтяження забороною відчуження нерухомого майна з подальшим відчуженням без згоди Національного банку як іпотекодержателя, пряме порушення його прав та законних інтересів, передбачених частиною 3 статті 9 Закону України «Про іпотеку».

У зв’язку з цим Національний банк оскаржив до Міністерства юстиції України прийняті державними реєстраторами рішення щодо будівлі, зокрема вимагав поновити записи про іпотеку та обтяження майна ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотекою та забороною відчуження.

У п’ятницю, 04 травня, Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України розглянула подані скарги Національного банку та повністю задовольнила їх.