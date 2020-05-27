Нацбанк вводить в обіг срібну монету (фото)



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У Національному банку України повідомили, що випустять в обіг нові монети номіналом 10 гривень з 3 червня 2020 року

Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби, всього буде випущено в обіг 2500 таких монет

В Україні з 2 червня в обіг вийде пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень.

Зазначається, що монета має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її вага складе 31,1 г, а діаметр – 38,6 мм. Всього буде випущено в обіг 2500 таких монет. Ціна однієї з них складе 1075 грн.

Над дизайном монети працював художник Володимир Дем'яненко. Совка розкішна занесена в Червону книгу України, як вимираюча комаха. Рідкісного нічного метелика все ще можна зустріти в Поліссі, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Луганській та Харківській областях.

Також у Національному банку України повідомили, що випустять в обіг нові монети номіналом 10 гривень з 3 червня 2020 року. Монети поступово замінять відповідні банкноти. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Зазначається, що випуск монет номіналом 10 гривень завершить процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

«Це — частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави», — повідомили у Нацбанку.

За розрахунками НБУ, за допомогою заміни банкнот дрібних номіналів на монети держава зможе заощадити близько 1 мільярда гривень на обслуговування готівкового обороту. Це пов'язане з тим, що тривалість обігу монети більша, аніж банкноти, тому Нацбанку не потрібно постійно друкувати та оновлювати банкноти.

На першому етапі НБУ введе в обіг 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх розподілять між підрозділами Нацбанку у регіонах України. Відділення НБУ передаватимуть монети банкам, а банки — своїм клієнтам підприємствам торгівлі та громадянам.

«З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках», — додають у Нацбанку та зазначають, що разом з монетами номіналом 10 гривень продовжуватимуть обертатися і банкноти, тому спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно. Наразі таких банкнот в обігу 179,3 мільйона штук.

Монета номіналом 10 гривень у діаметрі складає 23,5 міліметри та важить 6,4 грама. Виготовлена вона із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. У Нацбанку зазначають, що нова монета буде більшою за решту гривневих монет, тому її можна буде легко відрізнити від монет 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Як повідомлялося, Нацбанк виготовив срібну монету номіналом 1000 гривень.