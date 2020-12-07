Чому у листопаді зріс попит на валюту: пояснення Нацбанку

Наприкінці року ділова активність зазвичай пожвавлюється

Попит на валюту на міжбанківському валютному ринку на початку листопада 2020 року перевищував пропозицію. Це відбувалося внаслідок пожвавлення ділової активності, в тому числі через активізацію імпортерів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як вказно в повідомленні, для згладжування коливань в бік знецінення гривні НБУ провів декілька інтервенцій з продажу валюти.

Водночас останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями, додали в пресслужбі.

Населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було відємним – мінус 29,0 млн доларів,

Також експерти пояснили, чому обвалився долар і чи чекати подальшого зміцнення гривні.

До слова, раніше фахівці попередили, що локдаун може викликати паніку на ринку готівкової валюти.

Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

Читайте також: