Нацбанк зареєстрував нову міжнародну платіжну систему

Система «Глобус» стала 18-ою на ринку України

Національний банк України (НБУ) зареєстрував нову систему з переказу коштів «Глобус» і видав платіжній організації цієї системи ПАТ «КБ «Глобус» свідоцтво від 4 травня 2018 № 38. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Як зазначається, платіжна система «Глобус» створена для здійснення переказів готівки і



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Система «Глобус» стала 18-ою на ринку України

Національний банк України (НБУ) зареєстрував нову систему з переказу коштів «Глобус» і видав платіжній організації цієї системи ПАТ «КБ «Глобус» свідоцтво від 4 травня 2018 № 38. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається, платіжна система «Глобус» створена для здійснення переказів готівки і безготівкових коштів від фізичних та юридичних осіб на користь фізичних осіб.

Це вісімнадцята міжнародна платіжна система на ринку України.

Як відомо, раніше НБУ надав національному оператору поштового ПАТ «Укрпошта» ліцензію на здійснення грошових переказів в гривні без відкриття банківського рахунку. Крім того, регулятор у зв'язку з отриманням «Укрпоштою» такої ліцензії зареєстрував договори про участь ПАТ в міжнародних платіжних системах VISA і MasterCard, а також розпочав процедуру вступу ПАТ «Укрпошта» в Національну платіжну систему «Український платіжний простір».