З початку року на Миколіївщині було газифіковано понад сотню помешкань



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З початку року АТ «Миколаївгаз» газифікувало понад сотню помешкань

«Миколаївгаз» виконує роботи з ремонту і модернізації газових мереж

З початку року відділом капітального будівництва АТ «Миколаївгаз» було газифіковано понад 100 помешкань миколаївців. В тому числі мікрорайон Леваневців, який активно розбудовується. Проведено близько 150 реконструкцій систем газопостачання за заявами споживачів, встановлено близько 50 приладів обліку – за заявами і кошти клієнтів. Про це повідомила пресслужба компанії.

В рамках виконання Інвестиційної програми компанією АТ «Миколаївгаз» виконуються роботи з ремонту і модернізації газових мереж. Цього року вже було замінено близько 1 км сталевого магістрального газопроводу високого тиску на поліетиленовий, замінено 12 шафових газорегуляторних пунктів, встановлено більше 1,5 тисяч лічильників газу тощо.

«З початком карантину, нажаль, роботи, які здійснює відділ капітального будівництва, були тимчасово призупинені, адже більшість з них пов’язані з припиненням газопостачання та безпосереднім спілкуванням зі споживачами-замовниками, а це заборонено вимогами дотримання карантину. Але зараз з введенням адаптивного режиму відділ з новими силами нарешті приступає до робіт», - розповідає директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

Зараз відділ капітального будівництва розпочинає роботи з реконструкції катодних станцій, які захищають газопроводи від корозії і блукаючих струмів. Ним також виконуються проектування та реконструкції газової системи, здійснюються будівельно-монтажні, пуско-налагоджувальні та інші види робіт, пов’язаних з будівництвом нових та обслуговуванням діючих об’єктів газорозподільної системи.

За детальною інформацією щодо видів робіт, їх вартості, строків виконання та документальним супроводженням можна звернутися до Центрів обслуговування клієнтів АТ «Миколаївгаз», контакти яких є на офіційному сайті компанії.

Управління капітального будівництва АТ «Миколаївгаз» виконує широкий спектр робіт починаючи від проектування та закінчуючи введенням в експлуатацію об’єктів газопостачання. Роботи виконуються як в рамках реалізації інвестиційної програми підприємства, так і за особистими заявами клієнтів, які подаються через Центри обслуговування.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу. АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій. У 2019 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 429,5 млн куб.м газу.

Нагадаємо, у 2019 АТ «Криворіжгаз» здійснило 34 приєднання нових об'єктів до системи газопостачання, в тому числі 23 домоволодіння і 11 комунально-побутових об'єктів.