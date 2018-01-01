Нафта марки Brent подорожчала

Brent торгується на рівні 70,10 долара за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 23 січня, знаходиться вище позначки 70 доларів за баррель, передає РБК. Так, станом на 17:56 ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні 70,10 долара за барель. Це на 1,24% вище рівня закриття попередніх торгів. [READ_MORE] У виданні зазначають, що світові запаси нафти на даний



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Brent торгується на рівні 70,10 долара за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні ввечері, 23 січня, знаходиться вище позначки 70 доларів за баррель, передає РБК.

Так, станом на 17:56 ціна бареля нафти Brent перебувала на рівні 70,10 долара за барель. Це на 1,24% вище рівня закриття попередніх торгів.

У виданні зазначають, що світові запаси нафти на даний момент більш ніж на 118 мільйонів барелів перевищують середні п'ятирічні значення.

«У нас все ще є понад 118 мільйонів барелів надлишку над середніми значеннями за п'ять років. Нам потрібно продовжувати роботу», — зазначив міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейль аль-Мазруи в рамках вступного слова на засіданні моніторингового комітету ОПЕК+.

Зниження комерційних запасів нафти і нафтопродуктів у світі до середнього значення за останні п'ять років є основною метою угоди ОПЕК+ за скорочення видобутку нафти.