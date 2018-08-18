«Нафтогаз» підвищив ціни на газ в Україні



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Нафтогаз пропонує газ за ціною 8 833 – 9 662 грн/тис. куб. м (без ПДВ)

На вересень НАК «Нафтогаз України» підвищив на 4,6% ціну газу для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

«Нафтогаз» пропонує газ за ціною 8 833 – 9 662 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на серпень 2018 року, у вересні ціни збільшені на 4,6%», – повідомляє компанія.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, ціна газу складе 10599,6 грн за тисячу кубометрів.

Для інших покупців ціна зросте на 4,6% (на 511,2 грн) – до 11 тис. 594,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Довідково. З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. З 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 (зі змінами), Нафтогаз здійснює постачання природного газу для побутових споживачів за ціною 4 942 грн/тис. куб. м (без ПДВ).



