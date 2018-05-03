«Нафтогаз» погодив призначення нового керівника «Укртрансгазу»

Андрій Хоменко приступив до виконання службових обов’язків 27 квітня

Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» погодила призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента ПАТ «Укртрансгаз» члена правління, віце-президента Андрія Хоменка. Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу. «З 27 квітня 2018 року, відповідно до рішення акціонера №182, він



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Андрій Хоменко приступив до виконання службових обов’язків 27 квітня

Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» погодила призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента ПАТ «Укртрансгаз» члена правління, віце-президента Андрія Хоменка.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

«З 27 квітня 2018 року, відповідно до рішення акціонера №182, він приступив до виконання службових обов’язків на цій посаді. Повноваження т.в.о. президента компанії Мирослава Химка припинені у зв’язку із закінченням терміну дії його контракту», - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх п’яти років Хоменко очолював ТОВ «Енерджи Стернард Індастриз», був радником гендиректора ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» та представництва АТ «Група «Енергетичний стандарт», а також працював на посаді генерального директора ДП «НВК «Зоря-«Машпроект», продукція якого постачається, зокрема, для проектів модернізації об’єктів ГТС України. У грудні 2017 року Андрій Хоменко був обраний членом правління, віце-президентом ПАТ«Укртрансгаз» з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва.

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