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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» погодив призначення нового керівника «Укртрансгазу»

    Андрій Хоменко приступив до виконання службових обов’язків 27 квітня
    Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» погодила призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента ПАТ «Укртрансгаз» члена правління, віце-президента Андрія Хоменка.  Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.  «З 27 квітня 2018 року, відповідно до рішення акціонера №182, він
    • Сьогодні, 15:19
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    Андрій Хоменко приступив до виконання службових обов’язків 27 квітня

    Наглядова рада НАК «Нафтогаз Україна» погодила призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента ПАТ «Укртрансгаз» члена правління, віце-президента Андрія Хоменка. 

    Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу. 

    «З 27 квітня 2018 року, відповідно до рішення акціонера №182, він приступив до виконання службових обов’язків на цій посаді. Повноваження т.в.о. президента компанії Мирослава Химка припинені у зв’язку із закінченням терміну дії його контракту», - йдеться у повідомленні.

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    Протягом останніх п’яти років Хоменко очолював ТОВ «Енерджи Стернард Індастриз», був радником гендиректора ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» та представництва АТ «Група «Енергетичний стандарт», а також працював на посаді генерального директора ДП «НВК «Зоря-«Машпроект», продукція якого постачається, зокрема, для проектів модернізації об’єктів ГТС України. У грудні 2017 року Андрій Хоменко був обраний членом правління, віце-президентом ПАТ«Укртрансгаз» з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва.

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