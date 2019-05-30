«Нафтогаз»: Росія видобула в окупованому Криму понад 9 млрд кубометрів газу



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Росія нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд кубометрів газу

За даними «Нафтогазу», наразі Росія використовує надра дев’ятьох родовищ «Чорноморнафтогазу»

Росія видобула із родовищ в анексованому нею Криму понад 9 мільярдів кубометрів газу.

Про це повідомила в коментарі «Радіо Свобода» Світлана Нєжнова, генеральний директор компанії «Чорноморнафтогаз», яка належить НАК «Нафтогаз України».

«Росія досі видобуває газ. І на сьогоднішній день Росія нелегітимно з усіх родовищ, які належать Україні, вже видобула 9,2 млрд кубометрів. Коли я бачила наші бурові «Петро Годованець» і «Україна», на них зафарбували назви. Візуально бурові вишки в дуже поганому стані, в порівнянні з тим, як вони виглядали 2014 року. Росіяни не вкладають в родовища, в обладнання – все працює на виснаження», – сказала Нєжнова.

За даними «Нафтогазу», наразі Росія використовує надра дев’ятьох родовищ «Чорноморнафтогазу».

Як відомо, 2014 року бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» відновили на материковій частині України.