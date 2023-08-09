Рахункова палата візьметься за «жирних котів»: перший на черзі «Нафтогаз»
За словами керівника Рахункової палати, в Україні немає якісних індикаторів ефективності використання матеріальних ресурсів держави
За словами керівника Рахункової палати Андрія Майснера, «Нафтогаз» – це жирна державна монополія з шаленими видатками, функціонал якої влада давно мала б переоцінити, у тому числі з дослідженням утримання наглядових рад і їх ролі в ефективності використання матеріальних ресурсів держави та результативності діяльності. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Якщо найближчим часом Верховна Рада ухвалить відповідні законодавчі зміни, покликані посилити мандат Рахункової палати, тоді отримуємо доступ і до «Нафтогазу», і до інших «жирних котів», якими цікавиться наше суспільство. Можливо, це не дуже сподобається багатьом, але йдеться про використання публічних фінансів України. У той час, коли пересічні українці збирають кошти для ЗСУ, на утримання окремих посадовців у державних монополіях та їх часто неефективні управлінські рішення витрачаються мільйони та мільярди», – каже Майснер.
За словами керівника Рахункової палати, в Україні немає якісних індикаторів ефективності використання матеріальних ресурсів держави, чітких умов контрактів і дієвих санкцій за їх невиконання.
«Рахункова палата повинна дати наскрізну оцінку використанню публічних фінансів, незалежно від щаблів управління. Точно знаю, що були випадки ненадання повної інформації або відмова у наданні документації на запити Рахункової палати. Я перший в історії Рахункової палати, хто скористався нормами статті 351-1 Кримінального кодексу («Перешкоджання діяльності члена Рахункової палати»). Мою заяву про злочин щодо високопосадовців Мінфіну зареєструвала столична прокуратура. І що ви думаєте? Після цього Міністерство фінансів надало раніше запитувані документи для аудиту Рахункової палати», – зауважив очільник Рахункової палати.
Як зазначає Майснер, якби Рахункова палата мала більше повноважень, то можна було б «упередити багато чого негативного через призму аудиту».
«Колишній керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв нині має підозру від Національного антикорупційного бюро. Його звинувачують в отриманні незаконної премії на суму 229 млн грн за «екстраординарні досягнення». Наскільки реально ці кошти повернути до бюджету? У мене теж є запитання. Коли ці кошти отримав Коболєв, про це знали Кабінет міністрів та правоохоронні органи? Очевидно, сьогодні питати треба не лише з нього. Але нехай правову оцінку надають відповідні органи. Якби тоді Рахункову палату запустили би до «Нафтогазу», то ми чітко розписали б коло відповідальних осіб за ті чи інші порушення, управлінські прорахунки та їх наслідки. Можна було б і упередити багато чого негативного через призму аудиту», – додав посадовець.
Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.
До слова, Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) причетне до схеми із закупівлею «Пакунок малюка». Діяльність цієї групи призвело до незаконного заволодіння близько 129 млн грн державного та місцевого бюджетів.
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