Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ

До списку мільярдерів та мільйонерів, які постачають російську армію, увійшли акціонери «Альфа-груп», які публічно засудили російську агресію

Щонайменше 81 мільярдер 200 працює на війну

Попри заяви російських олігархів та мільярдерів у непричетності до фінансування війни проти України, більшість із них на пряму чи опосередковано пов’язані із армією РФ. Про це йдеться у матеріалі «Пси війни» видання «Проєкт» .

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Як зазначає видання, насправді на війну працює переважна більшість мільярдерів та багато мультимільйонерів Росії.

За основу дослідники взяли останній довоєнний список Forbes від 2021 року, до якого увійшли 200 найбагатших росіян. Вивчили, хто із пов'язаних із ними юросіб:

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володіє підприємствами, які виробляють зброю;

постачає товари та послуги військово-промисловому комплексу, армії та Росгвардії;

допомагає інтегрувати окуповані території України в економіку Росії.

Як зазначають дослідники, щонайменше 81 людина з 200 працює на війну.

Як повідомляє видання, драмтеатр у Маріуполі у березні минулого року знищили авіабомбами ФАБ-500 (тоді загинули від 300 до 600 осіб). Алюмінієвий порошок виробнику цієї бомби постачають структури Олега Дерипаски, який на словах виступає за мир, та Віктора Вексельберга, а компанія, де є частка у Володимира Євтушенкова, – поставляла комплектуючі. Ця компанія Євтушенкова постачала алюмінієву броню для бойових машин десанту, з яких російські військові розстрілювали мирних жителів Бучі.

Постачання для виробництва цих машин та зброї до них здійснювали – Михайло Шелков та Євген Зубицький (металопродукція), родина Ротенбергів (виробництво гармат та снарядів, якими розстрілювали людей), Дмитро Мазепін (аміак та аміачна селітра для виробників вибухівки та боєприпасів).

Також до списку мільярдерів та мільйонерів, які постачають російську армію, увійшли акціонери «Альфа-груп», які публічно засудили російську агресію.

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Мова про компанії «Альфабанк», що входять до «Альфа-груп» і «Альфастрахування». Нині їхніми акціонерами залишаються Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Як вони допомогли російській агресії? З 2014 року, коли російська армія розпочала бойові дії на Донбасі, і по 2023 рік включно Альфа-груп уклала десятки контрактів з оборонними підприємствами та військовими частинами Міноборони та Росгвардії. Загальна сума контрактів за підрахунками «Проекту» перевищила мільярд рублів.

Усі роки війни з Україною, починаючи з 2014 і аж до теперішнього моменту, компанія «Альфастрахування» укладала контракти на послуги з добровільного медичного страхування співробітників військових заводів, а також страхування цивільної відповідальності водіїв військових частин Міноборони та Росгвардії. Знайдені «Проектом» контракти датовані в тому числі 2022.

«У 2020 році «Альфабанк» надав кредит, ймовірно, на 1,8 млрд руб., Тульському патронному заводу, акціонером якого був Ігор Ротенберг (син друга Путіна Аркадія Ротенберга). Цей завод виробляє патрони зброї, що використовуються російською армією. Кредитну лінію, згідно з повідомленням про заставу, було закрито у грудні 2022 року», – зазначає видання.

У 2018 році «Альфабанк» кредитував НВО «Казанський завод точного машинобудування», що виробляє деталі для снарядів та протипіхотних мін, а у 2017 надав банківські гарантії ПАТ НВО «Іскра», розробнику двигунів для снарядів ракетних комплексів.

Після вторгнення Росії в Україну акціонери «Альфа-груп» публічно засудили війну та подали до європейських судів прохання про зняття санкцій. У цьому їх підтримали багато російських опозиціонерів, включаючи голову ФБК Леоніда Волкова, – вони надіслали владі Євросоюзу листа з проханням зняти санкції з власників групи.

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Триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.