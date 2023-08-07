Держава чи особиста вигода? Кожен робить свій вибір

Владі потрібно розгорнути безжальний антикорупційний «терор»

Під час війни кожний робить вибір, що для нього головне – держава чи особиста шкура.

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Вибір на користь держави – ознака природнього та органічного звʼязку з нею, визнання її легітимного примату як обʼєктивної реальності.

Це швидко розуміють пасіонарії і дуже туго доходить до звиклого до споживання плебса.

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Але є одне «але». Якщо держава сприймається як приватна «кормушка» олігархату, апарат чиновницького свавілля та примусу, нечесного перерозподілу ресурсів, корупційна піраміда, то ви ніколи не змусите захищати її тих, хто звик через поведінку осіб, уповноважених представляти державу, втрачати.

Ну, крім, звісно, медійно-пропагандистських механізмів, які на певний час здатні тримати маніпулятивну рамку.

Зараз владі потрібно розгорнути безжальний антикорупційний «терор» та почати змінювати інституційний дизайн країни. Суди повинні почати штампувати вироки за реально вчинені та доведені злочини.

Справедливість має прийти в діяльність державних відомств і робити це слід безцеремонно та швидко. Воєнний час дозволяє цей процес запустити без біснування незадоволених.

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Заради тих, хто зараз на полі бою! Заради героїв, які на передовій! Заради тих, хто стереже спокій українських міст і сіл!