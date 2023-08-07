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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Залізна завіса» для України? Чому це хибний шлях

glavcom.ua
Частина українців не має права виїхати за кордон
фото з відкритих джерел

Якщо в нас не зміниться політика щодо корупції – не поможуть ні три, ні десять років заборони на виїзд

Щодо ініціативи про заборону ще на три роки по перемозі виїзду українських чоловіків за кордон.

Я розумію демографічну аргументацію. І навіть поділяв би – якби не інші аспекти. Зокрема, економічний. Опустимо момент з репараціями: там достатньо політичних і юридичних ускладнень, щоб процес не був швидким. Але з союзниками домовлено про величезну фінансову, технологічну, інвестиційну підтримку по війні. Контракти вже розробляються і укладаються. Тобто, будуть робочі місця, будуть заробітки – причин в чоловіків (я не про тих, хто спроможний зараз купити дозвіл на виїзд) їхати з сумнівними перспективами за кордон жодних. Натомість це стане причиною для повернення жінок продуктивного віку.

Звісно, як історик, я знаю достатньо прикладів, коли найміцніші домовленості не виконувались, бо мінялась геополітична чи внутрішньополітична кон'юнктура. Чи ставались якісь форс-мажори. Тобто, всіляке може бути. Але поки конкретно ці перспективи виглядають достатньо впевнено.

Однак якщо в нас не зміниться державна економічна, фіскальна політика, не зміниться загальна політика щодо корупції – не поможуть ні три, ні десять років заборони на виїзд. В людей просто не буде причин тут лишатись і вбивати життя на спроби якось протриматись на плаву.

Ну і якщо держава замість нарощування ефективності економіки візьметься отак закручувати соціальні гайки – теж не поможуть жодні «залізні завіси».

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Теги: політика українці держава кордон

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