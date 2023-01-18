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«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України

Людмила Яцюк
glavcom.ua

Газу вистачить до кінця опалювального сезону

Голова НАК «Нафтогаз Україні» Олексій Чернишов під час саміту в Давосі домовився про додаткові поставки газу в Україну та механізм фінансування. Про це керівник компанії повідомив у Facebook.

«Чудові новини з Давосу — газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum мав конструктивні зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями», – йдеться у повідомленні.

Яких домовленостей досяг «Нафтогаз»?

  • з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу;
  • з західними партнерами України — ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією — про фінансування закупівлі;
  • з провідними нафтогазовими компаніями — про резервування необхідних обсягів.

«Дякую партнерам за потужну підтримку України та нашого енергетичного сектору!» – підсумував Чернишов.

Нагадаємо, на початку грудня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що країна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Вона зазначила, що газ для закупівлі є, але питання у фінансуванні для України.

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Теги: війна росія тероризм газ Нафтогаз України

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