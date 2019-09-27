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    Економіка та фінанси

    Нардеп Заблоцький опублікував законопроект за підписом Тимошенко: Пропонувала продавати українську землю навіть іншим державам

    • Розсилка
    Нардеп Заблоцький опублікував законопроект за підписом Тимошенко: Пропонувала продавати українську землю навіть іншим державам

    Наразі в «Батьківщині» від документа відхрещуються

    Деякі політичні та громадські діячі, які зараз активно захищають сільськогосподарські землі від «продажу іноземцям», в минулому самі ж це ініціювали.

    Про це у Facebook написав народний депутат Мар’ян Заблоцький за підсумками круглого столу щодо ринку землі, який організувала фракція «Батьківщина».

    Заблоцький опублікував законопроект «Про ринок земель», який був поданий від уряду в 2008 році за підписом Юлії Тимошенко. «Пропонувалось дозволити купувати (сільгоспземлі — ред.) напряму не те що іноземцям, а іноземним державам!» — нагадує Заблоцький.

    Наразі в «Батьківщині» від документа відхрещуються: «Дискусія по цьому була така: перша стадія — «там такого не пише», друга стадія — «там можна тільки фермерам», третя стадія — «це не мій законопроект», четверта — «ти служиш олігархам».

    Нагадаємо, 26 вересня від імені партії і фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулась до президента з вимогою провести референдум, перш ніж виносити законопроект про ринок землі на голосування Верховної Ради. На її переконання, документ дає дозвіл іноземцям купувати українську сільськогосподарську землю, що означатиме «новітню колонізацію України».

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