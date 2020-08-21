Зеленський відповів, чи розглядається питання подачі води до Криму



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Володимир Зеленський: ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму Фото: Главком

«Крим повернеться, все буде», – заявив президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про постачання води в окупований Крим ніхто не розглядає.

Про це президент сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання», – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що в Україні «дуже багато проблем, але всі підіймають питання наступні: подача води до Криму, що буде з українською мовою, що буде з нашою релігією».

«Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все буде», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

Раніше 11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає.