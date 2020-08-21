Зеленський відповів, чи розглядається питання подачі води до Криму
«Крим повернеться, все буде», – заявив президент України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про постачання води в окупований Крим ніхто не розглядає.
Про це президент сказав у коментарі «Радіо Свобода».
«Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання», – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що в Україні «дуже багато проблем, але всі підіймають питання наступні: подача води до Криму, що буде з українською мовою, що буде з нашою релігією».
«Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все буде», – додав Зеленський.
Як повідомлялося, напередодні у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.
Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.
Раніше 11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає.До цього 5 березня Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи»