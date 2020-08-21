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    Зеленський відповів, чи розглядається питання подачі води до Криму

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    Володимир Зеленський:&nbsp;ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму - Зеленський відповів, чи розглядається питання подачі води до Криму
    Володимир Зеленський: ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму
    Фото: Главком

    «Крим повернеться, все буде», – заявив президент України

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про постачання води в окупований Крим ніхто не розглядає.

    Про це президент сказав у коментарі «Радіо Свобода».

    «Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання», – наголосив Зеленський.

    Він зауважив, що в Україні «дуже багато проблем, але всі підіймають питання наступні: подача води до Криму, що буде з українською мовою, що буде з нашою релігією».

    «Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все буде», – додав Зеленський.

    Як повідомлялося, напередодні у Херсонській області Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму в разі гуманітарної катастрофи на півострові.

    Раніше 11 червня на пресконференції в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим в українській повістці немає.

    До цього 5 березня Денис Шмигаль під час ток-шоу «Право на владу» стверджував, що його Кабмін «не перекриє воду для українців в Криму» і заявив, що неподання води «призведе до гуманітарної катастрофи»
    Крим вода українська мова Володимир Зеленський Україна президент водопостачання
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