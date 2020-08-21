МЗС України відреагувало на військовий переворот у Малі



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18 серпня у Малі розпочався заколот військових

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот

Міністерство закордонних справ України звернулося до військових, які влаштували переворот у Малі, та закликало звільнити захоплених урядовців.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

«Україна рішуче засуджує неконституційну зміну влади в Малі через військовий переворот. Військовий переворот не може бути відповіддю на глибоку соціально-економічну кризу в цій африканській країні», – заявили в МЗС.

Водночас відомство запропонувало заколотникам розпочати діалог із міжнародними партнерами, зокрема Африканським союзом, ООН та Економічним співтовариством країн Західної Африки.

Зазначимо, що Африканський союз призупинив членство Малі через військовий переворот.

Як відомо, президент Малі пішов у відставку та розпустив парламент після військового перевороту.

Нагадаємо, у передмісті столиці Малі — країні на північному заході Африки — 18 серпня розпочався заколот військових.

Національні гвардійці на чолі з полковником Садьо Камара захопили генеральний штаб збройних сил західноафриканської республіки Малі. Вони також захопили ряд високопоставлених офіцерів, спікера парламенту та міністра економіки і фінансів.

Того ж дня бунтівні військові затримали президента та прем'єра Малі.

Перед цим прем'єр Малі закликав учасників заколоту до «спокою».

У Євросоюзі заявили, що військовий переворот у Малі не є вирішенням кризи.