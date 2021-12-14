В Україні заборонять фінансові піраміди: Рада схвалила законопроєкт

В Україні працює 113 сумнівних фінансових проєктів

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт, який посилює повноваження та незалежність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і забороняє створення фінансових пірамід.

За відповідний проєкт закону №5865 у першому читанні проголосували 247 депутатів.

Представляючи документ голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт направлений проти припинення протиправної діяльності фінансових пірамід, яких в Україні діє близько 100.

Метою законопроєкту є побудова на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках, створення яких було забезпечено раніше прийнятими законами, ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Законопроектом пропонується:

підвищення інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширення її повноважень, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з Принципам IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках;

впровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринків, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації. Зокрема у цій частині законопроєктом пропонується визначити відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу тощо.

Загалом, за даними НКЦПФР, в Україні працює 113 сумнівних фінансових проєктів. Повний список опубліковано на сайті нацкомісії.

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