Нацбанк назвав продукти, які здорожчали найбільше через інфляцію

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7%

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

Зазначається, що серед сирих харчових продуктів, які подорожчали на 13%, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн ‒ торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7% через подорожчання продовольчої сировини, а також збільшення витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари незначно пришвидшили зростання до 4,4% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг також незначно пришвидшилися і становили 14,3%.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 18,1%. У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше через подорожчання виробничих витрат, а також коригування цін внаслідок посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу. Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне становили 13,9%. У лютому подорожчання пального пришвидшилося порівняно з січнем, передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу.

Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція на ринку АЗС та оптимізація логістики імпорту стримували подорожчання пального.

В НБУ пронозують, що інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Однак, як зазначили в НБУ, у другому півріччі вона має сповільнитись завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників. Очікується, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці року та надалі прямуватиме до цілі 5% на горизонті політики.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року.