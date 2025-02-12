На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки РФ (фото)

На місці ліквідації наслідків працюють 125 рятувальників та 32 одиниці техніки

Рятувальники продовжують гасити пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області

На Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області фото: ДСНС України, Facebook

Зазначається, що рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів області.

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На Київщині триває ліквідація наслідків вранішньої російської масованої ракетної атаки фото: ДСНС УКраїни, Facebook

Попередньо, постраждалих та загиблих немає. На місці ліквідації наслідків працюють 125 рятувальників та 32 одиниці техніки.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами. Місцева обласна військова адміністрація повідомила про наслідки. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено дев'ять приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Також, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах столиці.