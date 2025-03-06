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НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції
Також для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики
фото: НБУ

Пишний: «НБУ буде готовий ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для інфляційних очікувань»

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг на Youtube та сайт НБУ.

Як зазначив голова Пишний, ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

«НБУ буде готовий ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», – сказав він.

Крім того, для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Так, з 4 квітня 2025 року:

  • спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;
  • спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;
  • розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

«Такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні. Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів», – зазначив голова НБУ.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, у січні Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних. Як заявили в Нацбанку, рішення щодо підвищення облікової ставки спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

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Теги: Національний банк гривня Андрій Пишний населення валюта

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