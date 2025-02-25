В Україні знизяться ціни ще на понад 100 медпрепаратів: повний перелік

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів

Українські фармацевтичні виробники надали Міністерству охорони здоров’я пропозиції щодо лікарських засобів власного виробництва, ціни на які вони готові знизити найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОЗ.

Серед них, знеболювальні препарати, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

«Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише при отриманні рецепта під час консультації в лікаря», – наголошує МОЗ.

Перелік ліків, на які буде знижено ціни:

З усім переліком можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення.

Нагадаємо, найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах – від виробника до кінцевого споживача. Аптеки також закликають заводи-виробники та дистриб’юторів приєднатися до підписання документа та знизити ціни на свою продукцію.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.