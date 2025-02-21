Грошові перекази в Україну за рік скоротилися на $2 млрд

Найбільше коштів в Україну минулого року надійшло зі США

У 2024 році сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд. У позаминулому році вона склала $11,6 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Зазначається, що через платіжні системи переказу грошей (створених як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже $2,5 млрд в еквіваленті. Це на 4,6% менше, ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила $267 (2023 року – $256).

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,8%), Німеччини (10,8%), Італії (10,21%) та Великобританії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були три платіжні системи: Western Union – 37,58% усіх переказів, MoneyGram – 19,20%, RIA – 18,33%.

Нацбанк зазначає, що саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від низки міжнародних організацій.

Традиційно через платіжні системи переказу коштів у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. У 2024 році ця тенденція збереглася.

Нагадаємо, Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 тис. грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Як повідомлялося, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро.

До слова, Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних.