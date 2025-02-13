Експерти назвали продукти, які допоможуть подолати безсоння

Вживання смачних ласощів перед сном може допомогти вам швидше заснути

Багатьом із нас хочеться солодкого ввечері, але те, що ви їсте перед сном, насправді може зашкодити або навіть принести користь вашому сну. Якщо з'їсти темний шоколад перед сном, вийде швидше заснути, запевняє експерт з харчування, голова відділу продуктів Grubby (відомий додаток із наборами рецептів на рослинній основі – «Главком») Фергус Смітерс. Його слова наводить The Mirror.

Як пишуть журналісти виявилося, що не всі нічні перекуси шкідливі для вашого здоров’я, оскільки деякі насправді можуть змусити вас швидше заснути.

За словами Смітерса, у темному шоколаді є амінокислота – триптофан. Вона підвищує рівень серотоніну, який регулює сон та настрій.

«Темний шоколад містить кілька поживних речовин, які можуть бути корисними для сну, наприклад, магній та триптофан. Магній – це мінерал, який може допомогти розслабити м'язи та сприяти спокою, полегшуючи засинання», – сказав він.

Якщо вам хочеться чогось здоровішого, але такого ж смачного, що може змусити вас спати, спробуйте вибрати такі фрукти, як банани чи ківі.

Смітерс пояснює: «Фрукти, такі як ківі та банан, – чудові варіанти, якщо перед сном вам потрібно заспокоїтись. Ківі багаті серотоніном, нейромедіатором, який регулює ваш цикл сну та неспання, природним чином допомагаючи вам заснути глибше. Так само ще одним ключовим фруктом є банани, які містять магній, калій і триптофан, які допомагають розслабити м’язи та сприяють сну. Банани також містять дуже багато клітковини, завдяки чому ви відчуваєте ситість і задоволення перед тим, як заснути».

У соцмережі X з поглядом Смітерса також погодився лікар Мартін Хартманн. Він зазначив, що при проблемах зі сном необхідний магній, а для його одержання потрібно їсти темний шоколад чи авакадо.

Helathy tips



01. If you can't sleep, you need magnesium. Eat avocado or dark chocolate pic.twitter.com/rcokC35jUe — Dr. Martin Hartmann (@the_artofhealth) — Dr. Martin Hartmann (@the_artofhealth) September 6, 2024

У матеріалі Смітерс також згадує інші продукти, які можуть полегшити засипання: ківі, банан, капусту та хумус.

Смітерс пояснив: «Хумус також багатий триптофаном і фолієвою кислотою, які допомагають регулювати режим сну. Ви можете поєднувати хумус з різними овочами, такими як морква, селера, перець, огірки або помідори черрі».

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