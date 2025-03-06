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Держпродспоживслужба заперечує вплив ГО «Життя» на роботу служби у 2024 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Держпродспоживслужба заперечує вплив ГО «Життя» на роботу служби у 2024 році
У 2024 році антитютюнова організація ГО «Життя» проводила тренінги для працівників ДПСС
фото: depositphotos.com

Сергій Ткачук заявив, що готовий співпрацювати для з’ясування, ким і з якою метою фінансується діяльність ГО «Життя»

Голова Держпродспоживслужби (ДПСС) Сергій Ткачук заперечує вплив антитютюнової ГО «Життя» на роботу служби у 2024 році. Про це він повідомив під час пресконференції. 

«З цією організацією я зустрічався. Щоб якось вони фінансували або спонукали і навчали працівників у 2024 році, точно такого не було і немає», – сказав він. 

Хоча на сайті ГО «Життя» зазначено, що у 2024 році ця антитютюнова організація проводила тренінги для працівників ДПСС щодо моніторингу присутності реклами тютюнових та нікотинових виробів у місцях торгівлі в Україні.

Протягом 2024 року активісти ГО «Життя» здійснювали рейди, так званий «громадський моніторинг»у закладах торгівлі і, як зазначає сама ДПСС, за результатами було направлено 64 звернення до Держпродспоживслужби. 

Такі звернення були підставами для інспекторів ДПСС проводити позапланові перевірки і штрафувати бізнес на основі скарг ГО«Життя». 

ДПСС також неодноразово залучала «Життя» надавати незалежну експертизу у судах з питань тютюну. Проте, згідно з інформацією як з офіційного вебсайту Життя, так і з її реєстраційних даних, ця ГО не має необхідної кваліфікації у наданні юридичних чи експертних висновків щодо застосування норм законодавства.

Разом з тим, Центр демократії та верховенства права, аналізуючи судову статистику у справах про перевірки бізнесу, зазначає, у 91 % випадків суди скасували рішення ДПСС про притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання.

Керівник ДПСС, коментуючи питання про можливий конфлікт інтересів через втручання антитютюнової ГО «Життя» у перевірки бізнесу, зазначив: «Якщо таке є, то це буде свідчити про можливу штучність збільшення процедурних процесуальних моментів, тоді звичайно треба буде якось реагувати, і не лише нам». 

Також він припустив можливість «штучного збільшення процедурних процесуальних моментів» при проведенні таких перевірок.

«У нас, вибачте, кількість справ зробити дуже просто», – сказав він. 

Сергій Ткачук заявив, що готовий співпрацювати для з’ясування, ким і з якою метою фінансується діяльність ГО «Життя».

Як повідомлялося, у 2022-2024 рр. ДПСС наклала на підприємців понад 16 млн грн штрафів при здійсненні позапланових перевірок за дотриманням антитютюнового та рекламного законодавства в частині тютюнових виробів.

Загалом, за наданою самою ДПСС інформацією, бізнес уже успішно оскаржив справи про накладення штрафів та отримав відшкодування близько 1 млн грн.

Разом з тим, Верховний суд на початку 2025 року видав постанову, що дає підстави для перегляду вже «закритих» судових справ, у яких бізнес оскаржував штрафи ДПСС. У такій ситуації бізнес може виграти суди і у такому випадку з бюджету необхідно буде повернути понад 16 млн грн. 

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала Держпродспоживслужбу припинити протиправні позапланові перевірки бізнесу за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Бізнес також публічно звертався до ДПСС із закликом ініціювати проведення внутрішніх службових розслідувань та притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб через неналежне виконання ними посадових обов’язків. 

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Теги: бізнес тютюнові вироби активісти населення

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