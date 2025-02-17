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«Сільпо» в Одесі здивував ціною на огірки (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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«Сільпо» в Одесі здивував ціною на огірки (відео)
Ціна огірків продовжує дивувати покупців
фото: УкрСпецАгроПродукт

Ціни на огірки в Україні зростають вже другий тиждень поспіль

В Одесі покупці у супермаркеті «Сільпо» були здивовані ціною на огірки. Про це пишуть у мережі.

Ціна на огірки сорту «Гордій екстра» за кг склала 399 грн. Покупці здивувалися, відомо, що огірки в Україні дорожчають вже другий тиждень поспіль, але такого не очікували.

Раніше ми писали, що на подорожчання вплинуло скорочення імпорту цього тижня.

«Постачання імпортної продукції досить нерегулярні, що й дозволяє продавцям все частіше переглядати ціни на свою продукцію у бік підвищення», – йдеться у повідомленні.

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% більше порівняно з минулим тижнем. Хоча українські теплиці почали збільшувати пропозицію, ціни продовжують зростати через підвищення вартості турецької продукції та проблеми з регулярністю поставок.

«За обставин, що склалися, українським імпортерам сьогодні вдається вести продаж огірка в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року», – додають аналітики.

До слова, вартість овочів в українських супермаркетах наприкінці зими прогнозовано продовжує зростати. Але є випадки, коли ціни дійсно дивують. Так, у мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм.

Також «Главком» вже писав про ціни на молочні продукти, а тепер пропонує порівняти ціни на садовину й городину в Нігерії, і в Україні, та дізнатися цікаві факти про купівлю цих товарів у Африці.

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Теги: Одеса продукти Україна овочі Сільпо відео

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