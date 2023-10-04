Нацбанк оновив курс валют на 4 жовтня

Долар підвищився в ціні, а євро зі злотим, навпаки, трохи знизились

У порівнянні із вчорашнім днем цифри трохи відрізняються

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 жовтня. Долар підвищився в ціні, а євро зі злотим, навпаки, трохи знизились.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Середній банківський курс долара становить:

1 долар США – 36,59 грн (станом на 3 жовтня – 36,568 грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Курс євро:

1 євро – 38,32 грн (станом на 3 жовтня – 38,517 грн).

Курс злотого:

1 польський злотий – 8,287 грн (станом на 3 жовтня – 8,352 грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Курс долара в банках:

«ПриватБанк» – 37,25 - 37,85 грн

«Ощадбанк» – 36,57 – 37,45 грн (при оплаті карткою)

«Укрексімбанк» – 37,50 – 38,10 грн (3 жовтня – 37,35 – 37,95 грн)

«ПУМБ» – 37,40 – 38,10 грн (3 жовтня – 37,45 – 38,15 грн)

«Укрсіббанк» – 37,60 - 38,60 грн

Курс євро в банках:

«ПриватБанк» – 39,75 - 40,75 грн

«Ощадбанк» – 38,53 - 40,20 грн (при оплаті карткою)

«Укрексімбанк» – 40,00 - 40,80 грн (3 жовтня – 39,80 - 40,60 грн)

«ПУМБ» – 39,75 - 40,75

«Укрсиббанк» – 39,60 - 40,90 грн

Курс злотого в банках:

«ПриватБанк» – 8,434 - 8,62 грн (3 жовтня – 8,425 - 8,625 грн)

«Ощадбанк» – 8,25 - 8,95 грн

«Укрексімбанк» – 8,35 - 8,70 грн

«ПУМБ» – 8,30 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,40 - 8,90 грн)

В обмінниках долар купують у середньому за 38,15 грн (вище на 0,02 грн, у порівнянні з 3 жовтня), а продають за 38,35 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,40 грн (на 0,03 грн менше), а продають за 40,77 грн (вище на 0,01 грн).

Нагадаємо, відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами