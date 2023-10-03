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Перший день за новими правилами: як повів себе курс гривні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Перший день за новими правилами: як повів себе курс гривні
Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901 та 38,3263 до євро
фото: glavcom.ua

НБУ змінив офіційний курс гривні вперше з минулого року

Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901. Тобто гривня подешевшала на 2 копійки. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 19 копійок.

Зазначимо, що фіксований курс гривні до долара в Україні діяв з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення.

Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901 та 38,3263 до євро
Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901 та 38,3263 до євро
фото: скріншот

Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня 2022 року НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.

Нагадаємо, відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

До слова, на офіційній сторінці фінансового регулятора повідомили, що ситуація на валютному ринку буде ретельно контролюватись. Нацбанк буде компенсувати структурний дефіцит валюти – це дозволить курсу як зростати, так і знижуватися. Також будуть суттєво обмежуватись курсові зміни, що не дасть змогу гривні занадто послабитись або зміцнитись.

Визначення офіційного курсу відбуватиметься за активної участі НБУ та залежно від операцій на міжбанківському валютному ринку. Однак на тих сегментах ринку, де громадяни мають змогу купувати та продавати валюту, курс буде встановлюватись так само як і останні півтора року – це стосується готівкового ринку та карткових банківських курсів.

Читайте також: НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає?
Теги: курс валют Нацбанк гривня

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