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Трамп заявив про вразливість Калінінграда та ядерні погрози РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп заявив про вразливість Калінінграда та ядерні погрози РФ
Президент відреагував на погрози Москви в адресу НАТО
фото: Reuters

Президент США пов’язав ядерну риторику Москви зі стратегічним значенням російського анклаву на Балтійському морі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія використовує ядерну риторику щодо Калінінграда через вразливість цього російського анклаву. За його словами, Москва не здатна захистити регіон звичайними військовими засобами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп повідомив, що Росія направила країнам-членам НАТО дипломатичну ноту, у якій заявила про нібито підготовку Альянсом повітряної та морської блокади Калінінграда. Москва також попередила про готовність застосувати ядерну зброю в разі такого розвитку подій.

За словами американського президента, стратегічне значення Калінінграда для Росії пов'язане насамперед із його виходом до Балтійського моря. «До ядерної риторики щодо конкретного шматка землі вдаються тоді, коли не можуть утримати його звичайними засобами», – заявив Трамп.

Він також стверджує, що попри розміщені в Калінінграді ракети та засоби протиповітряної оборони Росія розуміє вразливість цього регіону в разі реального військового конфлікту.

«Росія проводить ядерну "червону лінію" навколо вразливого місця, яке сама ж і створила. Уся стратегічна цінність Калінінграда полягає у доступі до Балтійського моря», – написав президент США.

Калінінградська область є російським ексклавом, розташованим між Польщею та Литвою – обома членами НАТО. Регіон має важливе військово-стратегічне значення для Москви та тривалий час залишається одним із ключових елементів російської військової присутності в Балтійському регіоні.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва розглядатиме можливість застосування всіх наявних у неї озброєнь у разі прямого нападу на Калінінград або іншу територію РФ. Про це він сказав 1 жовтня під час пленарної сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«Якщо мова дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, у цьому випадку мається на увазі Калінінград, може бути, й інші якісь території, звичайно, на порядку денному неминуче і негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх озброєнь, наявних у розпорядженні нашої країни», – заявив Путін.

Раніше Росія також направила країнам НАТО дипломатичну ноту, у якій заявила про нібито підготовку Альянсом повітряної та морської блокади Калінінграда. У Москві стверджували, що в разі спроби ізоляції регіону можуть застосувати ядерну зброю. Reuters повідомляло, що НАТО отримало таку ноту та відкинуло твердження про підготовку блокади Калінінграда.

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Теги: Дональд Трамп путін Калінінград війна ядерна зброя НАТО

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