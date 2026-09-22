Нацбанк змінив правила для переказів з-за кордону: кого це торкнеться

Зміни стосуватимуться ФОП та компаній, які приймають карткові платежі з-за кордону

Національний банк змінив правила для небанківських фінансових компаній та платіжних систем. Згідно з постановою НБУ № 106, яка внесла зміни до Положення № 2, валютні перекази з-за кордону на платіжні рахунки тепер автоматично видаватимуть лише в гривні. Залишити ці кошти у валюті більше не вдасться, пише «Главком».

Гроші зараховуватимуть виключно в національній валюті незалежно від суми переказу чи країни, звідки вони надійшли. Це стосується як звичайних громадян, так і ФОПів чи компаній, які приймають міжнародні карткові оплати. Курс обміну клієнт обрати не може.

Перерахунок відбуватиметься за курсом банку, прописаним у договорі між цим банком і платіжним сервісом. Якщо такого договору немає або курс у ньому не зафіксований, сервіс взагалі не зможе зарахувати кошти, а курсову різницю втрачає одержувач.

Карткові перекази через міжнародні платіжні системи також обов'язково конвертуються в гривню. При цьому відправник має заздалегідь підтвердити згоду з курсом у самій системі. Крім того, платіж заблокують, якщо бракуватиме обов’язкових даних про відправника чи одержувача – за цим суворо стежитиме фінмоніторинг відповідно до Закону № 361-IX. Самі рахунки можуть залишатися мультивалютними для інших операцій, але отримати на них «чисту» валюту напряму з-за кордону більше не вийде.

Раніше «Главком» писав що, 10 вересня профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №15458. Документ має спростити добровільне списання кредитної заборгованості військових та членів їхніх сімей, однак не зобов'язує банки прощати такі борги.