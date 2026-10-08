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Атаку окупантів на краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Атаку окупантів на краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 8 жовтня 2026 року

Українська переговорна команда летить в США, Білий дім анонсував нову пропозицію стосовно завершення війни в Україні та візит президента Володимира Зеленського на місце терористичного удару у Прилуках.

«Главком» склав добірку головних подій за день 8 жовтня.

Росія вбила 33 людей ударом по автобусу в Краматорську

Щонайменше 30 людей загинули після удару РФ по автобусу
Щонайменше 30 людей загинули після удару РФ по автобусу
фото: Донецька ОВА

Російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 людей, ще десятки зазнали поранень.

Білий дім анонсував нову мирну пропозицію стосовно завершення війни в Україні

Об'єднана пропозіція може покласти край війні, вважає Білий дім
Об'єднана пропозіція може покласти край війні, вважає Білий дім
фото: офіс президента України, росЗМІ

Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.

Зеленський прибув на місце ракетного удару в Прилуках, де загинули 22 людини

Андрій Сибіга, Ед Мілібенд, Володимир Зеленський, Іван Вигівський та В'ячеслав Чаус під час візиту до Прилук
Андрій Сибіга, Ед Мілібенд, Володимир Зеленський, Іван Вигівський та В'ячеслав Чаус під час візиту до Прилук
фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки Чернігівської області, де внаслідок російського ракетного удару загинули 22 людини. Разом із главою держави до міста прибув міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд.

Що буде з тарифами на світло під час опалювального сезону? Рішення уряду

Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом
Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом
фото: glavcom.ua

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. 

«Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін», – йдеться у заяві прем'єра Україні Сергія Корецького..

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Теги: США санкції війна Чернігівщина Володимир Зеленський переговори

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