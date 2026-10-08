Атаку окупантів на краматорськ та візит президента на місце удару у Прилуках: головне за день 8 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 8 жовтня 2026 року

Українська переговорна команда летить в США, Білий дім анонсував нову пропозицію стосовно завершення війни в Україні та візит президента Володимира Зеленського на місце терористичного удару у Прилуках.

«Главком» склав добірку головних подій за день 8 жовтня.

Росія вбила 33 людей ударом по автобусу в Краматорську

Щонайменше 30 людей загинули після удару РФ по автобусу фото: Донецька ОВА

Російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 людей, ще десятки зазнали поранень.

Білий дім анонсував нову мирну пропозицію стосовно завершення війни в Україні

Об'єднана пропозіція може покласти край війні, вважає Білий дім фото: офіс президента України, росЗМІ

Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.

Зеленський прибув на місце ракетного удару в Прилуках, де загинули 22 людини

Андрій Сибіга, Ед Мілібенд, Володимир Зеленський, Іван Вигівський та В'ячеслав Чаус під час візиту до Прилук фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки Чернігівської області, де внаслідок російського ракетного удару загинули 22 людини. Разом із главою держави до міста прибув міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд.

Що буде з тарифами на світло під час опалювального сезону? Рішення уряду

Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом фото: glavcom.ua

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27.

«Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в країні. Воно стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін», – йдеться у заяві прем'єра Україні Сергія Корецького..

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