Фальшивомонетники збували підроблені долари США, купуючи техніку Apple
Підозрювані купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX
Детективи столичного територіального управління Бюро економічної безпеки заявили, що викрили у Києві групу шахраїв, які займалися збутом підроблених доларів США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки у місті Києві.
За даними слідства, підозрювані купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX.
«Зловмисники знаходили оголошення, виходили на зв’язок із продавцями та домовлялися про особисту зустріч. Надалі розраховувалися за товар підробленими купюрами», – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у підозрюваних детективи Бюро економічної безпеки вилучили готівку на суму понад $10 тис.
Трьом фігурантам вручили підозру за фактом збуту підробленої іноземної валюти – ст. 199 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво вина на Київщині та Рівненщині, яке організували представники УПЦ МП. У підозрюваних вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікованого виноградного вина.
До слова, У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини.
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