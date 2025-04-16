Фальшивомонетники збували підроблені долари США, купуючи техніку Apple

Підозрювані купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX

Детективи столичного територіального управління Бюро економічної безпеки заявили, що викрили у Києві групу шахраїв, які займалися збутом підроблених доларів США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки у місті Києві.

За даними слідства, підозрювані купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX.

«Зловмисники знаходили оголошення, виходили на зв’язок із продавцями та домовлялися про особисту зустріч. Надалі розраховувалися за товар підробленими купюрами», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних детективи Бюро економічної безпеки вилучили готівку на суму понад $10 тис.

Трьом фігурантам вручили підозру за фактом збуту підробленої іноземної валюти – ст. 199 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільне виробництво вина на Київщині та Рівненщині, яке організували представники УПЦ МП. У підозрюваних вилучили майже 20 тис. літрів фальсифікованого виноградного вина.

До слова, У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини.