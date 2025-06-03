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Голова Податкового комітету Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Голова Податкового комітету Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку

Потрібно змінювати механізми: Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку

Валютні обмеження, встановлені Нацбанком, потрібно наближати до потреб бізнесу, і Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики закликає регулятор до таких змін. Про це заявив голова Комітету Данило Гетманцев на Форумі про фінанси та інвестиції Forbes Money, який проходить у Києві. 

Така заява прозвучала у відповідь на коментарі представників бізнесу щодо того, що існуючі валютні обмеження, встановлені Нацбанком, обмежують здатність залучати інвестиції, у тому числі – на проекти з енергоефективності. Також це унеможливлює виплату великим бізнесом своїх кредитів.

«Валютні обмеження зараз зняти неможливо, адже платіжний баланс наш від'ємний. Але я згоден, що Національний банк може встановлювати ті чи інші валютні обмеження з запасом. І можливо, підвищуючи ризик, наближати обмеження до потреб бізнесу. Ми його також до цього закликаємо, безперечно, не тиснучи на регулятора», - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний заявив, що наявність валютних обмежень негативно відбивається на інвестиційному кліматі, адже інвестори не хочуть вкладати гроші та надавати позики, не маючи жодних прогнозів щодо їх повернення.

У свою чергу голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Теги: НБУ валюта фінанси

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