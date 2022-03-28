Державу-агресора залишає світовий пивоварний концерн

На російському ринку Heineken, крім однойменної марки пива, володіє брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота»

Бізнес Heineken в Росії буде переданий новому власнику

Пивоварний концерн Heineken припиняє свою діяльність на території Росії. Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на заяву компанії.

Бізнес Heineken в Росії буде переданий новому власнику – до того часу всі сім заводів, що належать компанії, продовжуватимуть роботу.

У Heineken наголосили, що «за будь-яких обставин» гарантують збереження зарплати всіх 1,8 тис. російських співробітників до кінця 2022 року.

Компанія Heineken ще 9 березня повідомляла, що припинить випуск пива під своїм брендом, проте говорила про плани продовження роботи в Росії.

На російському ринку Heineken, крім однойменної марки пива, володіє брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота».

16 березня про звільнення з російського ринку оголосила інша найбільша пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg повідомив, що призупиняє інвестиції в РФ та постачання імпортного пива.

Довідково. Heineken – нідерландська пивоварна компанія, найбільша в країні та друга за величиною у світі (після Anheuser-Busch InBev). Штаб-квартира – в Амстердамі.