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    Державу-агресора залишає світовий пивоварний концерн

    На російському ринку Heineken, крім однойменної марки пива, володіє брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, G&ouml;sser, &laquo;Бочкарев&raquo;, &laquo;Охота&raquo; - Державу-агресора залишає світовий пивоварний концерн

    На російському ринку Heineken, крім однойменної марки пива, володіє брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота»

    фото з відкритих джерел

    Бізнес Heineken в Росії буде переданий новому власнику

    Пивоварний концерн Heineken припиняє свою діяльність на території Росії. Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на заяву компанії.

    Бізнес Heineken в Росії буде переданий новому власнику – до того часу всі сім заводів, що належать компанії, продовжуватимуть роботу.

    У Heineken наголосили, що «за будь-яких обставин» гарантують збереження зарплати всіх 1,8 тис. російських співробітників до кінця 2022 року.

    Компанія Heineken ще 9 березня повідомляла, що припинить випуск пива під своїм брендом, проте говорила про плани продовження роботи в Росії.

    На російському ринку Heineken, крім однойменної марки пива, володіє брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота».

    16 березня про звільнення з російського ринку оголосила інша найбільша пивоварна компанія Anheuser-Busch InBev. Концерн Carlsberg повідомив, що призупиняє інвестиції в РФ та постачання імпортного пива.

    Довідково. Heineken – нідерландська пивоварна компанія, найбільша в країні та друга за величиною у світі (після Anheuser-Busch InBev). Штаб-квартира – в Амстердамі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Державу-агресора залишає світовий пивоварний концерн