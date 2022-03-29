Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН

На зустрічі обговорять гуманітарну ситуацію в Україні

Рада безпеки ООН на позачерговому засіданні обговорить питання гуманітарної ситуації в Україні. Засідання відбудеться ввечері 29 березня. Про це повідомляє сайт ООН.

Консультації в Радбезі ООН щодо гуманітарної ситуації в різних регіонах України ініціювали Франція і Мексика.

28 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити «із зацікавленими сторонами».

Нагадаємо, Генсек ООН закликав до «гуманітарного припинення вогню» в Україні.

Тим часом Україна просить ООН ввести спецмісію в Чорнобильську зону. Мілітаризація зони відчуження та Чорнобильської АЕС становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції.

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