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    Події в Україні

    ЗСУ знищили новітній російський дрон «Орлан-10»

    За допомогою такого дрона проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок - ЗСУ знищили новітній російський дрон «Орлан-10»

    За допомогою такого дрона проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок

    фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    Безпілотник коригував артилерійський вогонь ворога

    Українські захисники продовжують знищувати військову техніку ворога. Так, 28 березня ЗСУ збили новітній російський дрон «Орлан-10». Про це повідомили на сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Також оприлюднили фото, на яких видно рештки безпілотного апарату.

    «Бійці збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який корегував вогонь артилерії. За його допомогою ворог обстрілював не тільки позиції наших військових, а й мирні села за лінією фронту», – мовиться у повідомленні.

    «Цей конкретний «Орлан-10» своє відлітав – зумів долетіти тільки до позицій 128 бригади, а далі «раптово впав і розбився», – зазначили у Закарпатському легіоні.

    Безпілотник оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підійматися на висоту до 5 кілометрів, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 кілометрів. Його вага 14 кг, запуск здійснюється зі спеціальної катапульти.

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    За допомогою такого дрона проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
    За допомогою такого дрона проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

    За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок. Він літає зі швидкістю до 15 кілометрів і може перебувати в повітрі до 18 годин.

    Нагадаємо, учора Повітряні Сили знищили вісім літаків та три гелікоптери окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили новітній російський дрон «Орлан-10»