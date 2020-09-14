НАЗК перевірить дії голови НКРЕКП Тарасюка на предмет корупції, — Волинець



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На момент призначення членом НКРЕКП, Валерій Тарасюк був керівником ТОВ «Еф Енд Ем Україна»

Волинець звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля щодо дострокового припинення повноважень Тарасюка через конфлікт інтересів

Народний депутат Михайло Волинець звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для перевірки фактів порушення антикорупційного законодавства головою Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерієм Тарасюком.

Копію свого звернення депутат Волинець оприлюднив на сторінці в Facebook.

«На момент призначення членом НКРЕКП, Валерій Тарасюк був керівником ТОВ «Еф Енд Ем Україна». Після призначення Тарасюка членом комісії, була проведена заміна керівника компанії - з 2 листопада 2019 року ним став і на сьогодні залишається Артем Тарасюк - рідний брат глави НКРЕКУ», - йдеться у зверненні Волинця до НАЗК.

Згідно з документом, ТОВ «Еф Енд Ем Україна» є ліцензіатом на ринку електричної енергії, що тягне за собою очевидний конфлікт інтересів глави НКРЕКУ і є прямим порушенням антикорупційного законодавства.

Також Волинець одночасно звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо дострокового припинення повноважень Тарасюка через очевидний конфлікт інтересів.

«Регулятор має бути незалежним. Проте наскільки можливе прийняття об’єктивних чи неупереджених рішень, в конкретному випадку Валерієм Тарасюком, якщо він має приватний інтерес в роботі Нацкомісії? Сподіваюся, що повноважні органи приймуть об’єктивне рішення щодо цього кадрового питання», - заявив Волинець.

Нагадаємо, раніше екс-народний депутат Борислав Береза повідомив, що рідний брат глави НКРЕКП Валерія Тарасюка є директором ТОВ «Еф Енд Ем Україна», яке має ліцензію на комерційні операції з електроенергією. На момент призначення Тарасюка членом НКРЕКП, він був безпосереднім керівником цієї компанії. Більш того через офшорну компанію «Ділак Інвестмент Лімітед» Валерій Тарасюк на момент призначення в комісію, володів 10% ТОВ «Еф Енд Ем Україна».

Після публікації Борислава Берези, НКРЕКП в терміновому порядку включила до порядку денного засідання 16 вересня проект постанови про анулювання ліцензії цієї компанії. Документ був оприлюднений через 7 годин після публікації екс-нардепа Берези.

Раніше члени тимчасової слідчої комісії парламенту повідомили про можливу причетність вищого керівництва НКРЕКУ і особисто Валерія Тарасюка до корупційних схем на енергоринку.

Зокрема, за інформацією нардепа Олексія Кучеренка, члени комісії та її голова Тарасюк можуть бути співавторами схеми торгівлі «повітрям», яка привела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема «Енергоатому».