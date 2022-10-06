НБУ ліквідував банк «Січ»

НБУ у серпні відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про Національний банк України», статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 06 жовтня 2022 року № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

9 серпня 2022 року правління НБУ віднесло Банк Січ до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Пресслужба банку напередодні оголошення рішення НБУ заявила, що 5 серпня «Січ» достроково погасила кредит рефінансування в сумі 3,15 млрд грн, отриманого від Національного банку. Як саме кредит було погашено, натомість, не вказується. Банк переконує, що має достатньо ліквідності для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами.

Офіційними власниками «Банку Січ» є Олег Баланда (55,6% акцій) та Валерій Раздорожний (31%), які за сумісництвом є головою та заступником голови наглядової ради банку відповідно. Станом на 1 липня 2022 року 15,3 тисячі українців тримали у банку 1,23 млрд грн.

Нагадаємо, днями Нацбанк скасував деякі обмеження для волонтерів і бізнесу.