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НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»
За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року «всю продукцію, спрямовану на експорт»
фото з відкритих джерел

За словами Ніколайчука, експорт продукції в другому півріччі цього року збільшився б на $2 млрд, за умови наявності «зернового коридору»

Припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук на брифінгу.

«Наш базовий прогноз базується на припущенні, що «зерновий коридор» не функціонуватиме під час воєнного стану», – сказав Ніколайчук.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції «будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені».

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт».

«Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію», – сказав він.

«Порівняно зі сценарієм, якби у нас функціонував «зерновий коридор», експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на $2 млрд», – сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через «коридори солідарності» після виходу Росії з зернової угоди.

До слова, цього тижня президент країни-агресорки Росії взявся за перо. За кілька днів до саміту «Росія-Африка» в Санкт-Петербурзі, запланованого на 27 липня, російський диктатор Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій пояснив, чому він відмовився від зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського врожаю і добрив.

Теги: НБУ зерно аграрії росія гроші

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