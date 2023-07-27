НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року «всю продукцію, спрямовану на експорт»

За словами Ніколайчука, експорт продукції в другому півріччі цього року збільшився б на $2 млрд, за умови наявності «зернового коридору»

Припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року. Про це заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук на брифінгу.

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«Наш базовий прогноз базується на припущенні, що «зерновий коридор» не функціонуватиме під час воєнного стану», – сказав Ніколайчук.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції «будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені».

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За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт».

«Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію», – сказав він.

«Порівняно зі сценарієм, якби у нас функціонував «зерновий коридор», експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на $2 млрд», – сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

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Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через «коридори солідарності» після виходу Росії з зернової угоди.

До слова, цього тижня президент країни-агресорки Росії взявся за перо. За кілька днів до саміту «Росія-Африка» в Санкт-Петербурзі, запланованого на 27 липня, російський диктатор Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю, в якій пояснив, чому він відмовився від зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського врожаю і добрив.