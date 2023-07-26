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Єврокомісія відреагувала на пропозицію Литви щодо експорту українського зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія відреагувала на пропозицію Литви щодо експорту українського зерна
ЄС приймає рішення щодо шляхів вивозу українського зерна
фото з відкритих джерел

Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна

Єврокомісія отримала листа членів литовського уряду з пропозицією використовувати порти Балтії як альтернативу для вивезення українського зерна і відповість на нього, заявив офіційний представник Єврокомісії Адальберт Янц. Про це пише агенція Anadolu.

При цьому представник виконавчого органу ЄС додав, що до відповіді на цей лист Єврокомісія не виступатиме із попередніми коментарями для ЗМІ.

Янц заявив, що найближчим часом Єврокомісія дасть відповідь на лист Литви, і нагадав, що  існуватимуть «дороги солідарності» для експорту зерна з ЄС.

Янц додав: «Усі ці шляхи солідарності важливі. Комісія ЄС працює над розвитком шляхів транспортування зерна. Балтійський коридор також є дуже важливою дорогою. Ми також працюватимемо над цим».

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту та комунікацій Марюс Скуодіс та міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас у понеділок у спільному листі закликали Європейську комісію зміцнити альтернативний маршрут експорту українського зерна через країни Балтії.

Цього тижня у Брюсселі засідає Рада ЄС із сільського господарства, яка, зокрема, за словами Навіцкаса, розглядає питання експорту українського зерна через Євросоюз, зокрема через країни Балтії.

Нагадаємо, Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України. 

У листі, надісланому до Європейської комісії, троє литовських міністрів заявили, що порти Балтійського моря можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту українських продуктів, зокрема зернових». Це могло б допомогти перевозити 25 млн тонн зерна щорічно, вважають литовські чиновники.

У своєму зверненні Литва також попросила ЄС скоротити бюрократичну тяганину на кордоні України з Польщею. Адже разом із урядами Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії Варшава закликала ЄС продовжити до кінця року заборону на продаж у цих країнах українського насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Проте п'ятірка центральноєвропейських країн не проти транзиту української агропродукції через свою територію. Учора комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що Євросоюз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати. 

«Рупор Кремля» Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Москва нібито вважає суверенним правом балтійських держав використовувати свої порти для експорту українського зерна, але ці канали постачання не повинні застосовуватися у військових цілях.

Росія 17 липня офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження чорноморської зернової ініціативи.

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Теги: Європейський союз Литва Єврокомісія росія зерно

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