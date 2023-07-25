ЄС заявив про готовність експортувати українське зерно

Єврокомісар зазначив, що зараз немає проблем із транзитом українського зерна, але сухопутний маршрут збільшує його вартість

Європейський Союз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати. Про це сьогодні, 25 липня, у Брюсселі (Бельгія) заявив комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський, інформує кореспондент Freeдом.

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За словами комісара, для цього достатньо потужностей сухопутного маршруту експорту – лінії солідарності.

«Ми готові експортувати по лінії солідарності майже все, що необхідно Україні», – сказав Войцеховський.

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Комісар уточнив, що місячний обсяг експорту цією лінією в листопаді 2022 року сягнув 4 млн тонн. Якщо лінія працюватиме з такими ж щомісячними обсягами, то її потужності буде достатньо для вивезення всього, що необхідно.

Донедавна 60% експорту українського зерна та іншої сільгосппродукції здійснювалися по лінії солідарності. У межах припиненої Росією зернової угоди вивозили 40%.

«Ми повинні брати до уваги всі обставини», – наголосив Войцеховський.

Єврокомісар зазначив, що зараз немає проблем із транзитом українського зерна, але сухопутний маршрут збільшує його вартість, що може бути вигідно Росії.

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«Є ризик, що Росія отримуватиме вигоду, тому що буде дешевше купувати зерно в неї», – вважає єврокомісар.

На думку Войцеховського, розв’язувати проблему збільшення вартості українського зерна треба за допомогою субсидій для підтримки транспорту.

У нинішній ситуації, коли сільгосппродукція Росії не перебуває під санкціями, а Україна має труднощі з логістикою, українське зерно не може бути дешевшим за російське і цю проблему треба розв’язувати.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Раніше стало відомо, що для вищого воєнно-політичного керівництва Росії підготовлено закриту підсумкову доповідь «Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи». Документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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До слова, Росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі після зриву Чорноморської зернової ініціативи.