Здорожчання води та світла: які платіжки прийдуть українцям у липні

Тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними

У липні українці отримають платіжки з новим тарифом на світло

У липні українці почнуть платити за новими тарифами, які для них встановили ще у червні. Зокрема піднялися ціни на світло і воду.

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Тариф на світло

З початку червня для українців встановили єдиний тариф на електроенергію, незалежно від спожитих кіловатів – 2,64 грн. Також зросла вартість розподілу світла, на 25-50%.

Проте вартість підняли не усім. Таким чином клієнтам компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, тариф на електроенергію піднімуть лише у липні, тож платитимуть за новими платіжками вони у серпні. До них належать:

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«Житомиробленерго»;

ПРАТ «Кіровоградобленерго»;

ПРАТ «Рівнеобленерго»;

АТ «Чернівціобленерго»;

АТ «Херсонобленерго».

Для власників двозонних лічильників можливість заощадити збереглася. Для них у період з 23:00 до 07:00 діє так званий нічний тариф, за ставкою вдвічі нижчою, тобто 1,32 грн/кВт-год.

Різко зросли й тарифи на світло для бізнесу. Однак вони почнуть діяти з липня, тобто платити за новими тарифами треба буде із серпня.

Максимальні тарифи становитимуть:

ніч з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт-год (зростання на 50%);

день з 07:00 до 19:00 – 5600 грн/МВт-год (зростання на 40%);

вечірній пік з 19:00 до 23:00 – 7200 грн/мвт-год (зростання на 80%).

Тариф на воду

У червні НКРЕКП підняли вартість централізованого водопостачання та водовідведення у 35 водоканалах по усій Україні. А уже з 1 липня для споживачів почнуть надходити нові платіжки.

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Вартість води у кожному регіоні відрізняється через ряд причин, наприклад:

обсягів споживання;

кількості споживачів конкретного водоканалу;

особливостей надання послуг.

У комісії уточнюють, що сума у платіжках зросте на 62 грн для середньостатистичного домогосподарства (2-3 особи). Тобто до підвищення вона орієнтовно становила 194 грн за середнього тарифу 29,78 грн за кубометр, після підвищення сягатиме 194 грн за середнього тарифу 39,37 грн за кубометр.

Ціни на воду не будуть підвищені у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях, оскільки на їхній території продовжуються бойові дії та є населені пункти, які постраждали від російських окупантів.

Крім того, не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, – вони будуть автоматично перераховані.

При цьому найвищі тарифи у водоканалів, у яких невеликі обсяги реалізації послуг, висока частка реагентів, велика протяжність мереж.Як правило, більше за інших платять мешканці Вінниці, Павлограда, Дрогобича та Житомира.

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Зростання тарифу обумовлено збільшенням витрат на електроенергію у середньому на 14%; підвищенням оплати праці 13%; зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, зобов'язань ліцензіатів за кредитами – 60%.

Чи здорожчає газ?

Вартість газу в усіх постачальників ресурсу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Наприклад, клієнти «Нафтогазу» платитимуть – 7,96 грн за кубометр газу.