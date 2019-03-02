Недоліки інформаційної платформи призвели до порушень прав учасників газового ринку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Без усунення помилок у роботі платформи впровадження добового балансування ставить під загрозу функціонування ринку газу

ПАТ «Закарпатгаз» повідомляє про численні недоліки в роботі інформаційної платформи «Укртрансгазу», розробленої для добового балансування. Відповідного листа підприємство надіслало до Кабінету міністрів України, НКРЕКП та АТ «Укртрансгаз». ПАТ «Закарпатгаз» неодноразово у письмовій формі сповіщало Регулятора та державні органи влади про виявлені проблеми, наголошувало на необхідності втрутитись в ситуацію та зобов`язати оператора ГТС дотримуватись законодавства.

Відповідно до положень Кодексу газорозподільних систем, оператор ГТС (АТ «Укртрансгаз») зобов’язаний у чіткі терміни надавати оператору ГРМ інформацію про споживачів, які не увійшли до Реєстру жодного постачальника. Для обміну цією інформацією Регулятор погодив відповідну форму. Обмін даними між інформаційною платформою та уповноваженими особами користувачів відбувається через електронні засоби: електронну пошту та веб-додаток. Такого роду інформація повинна засвідчуватися електронно-цифровим підписом.

«Станом на сьогодні, оператор ГТС не підтверджує інформацію із використанням електронно-цифрового підпису. Крім того, оператор ГТС досі не надав перелік уповноважених осіб (власних працівників), які мають право посвідчувати електронні документи з використанням ЕЦП. Як наслідок, інформація без підпису уповноваженої особи та без використання ЕЦП може бути змінена і видалена в будь-який час будь-ким, що є неприпустимим, та порушує права інших учасників ринку», – пояснила в.о. комерційного директора ПАТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

За словами Соколової, без усунення помилок у роботі платформи впровадження добового балансування ставить під загрозу функціонування ринку природного газу України та створює ситуацію, за якої можуть постраждати (понести збитки) сумлінні суб’єкти ринку.