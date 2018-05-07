Nestle і Starbucks уклали угоду на $7 млрд

Nestle стане власником відразу трьох відомих кавових брендів - Nescafe, Nespresso і Starbucks

Nestle SA, найбільший в світі виробник харчової продукції, уклала партнерську угоду з кавовим гігантом Starbucks, за якою швейцарська компанія отримала глобальні права на продаж споживчої продукції Starbucks. Про це йдеться в спільному прес-релізі компаній, який є в розпорядженні «Інтерфакс-Україна». Як зазначається, Nestle заплатить



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Nestle стане власником відразу трьох відомих кавових брендів - Nescafe, Nespresso і Starbucks

Nestle SA, найбільший в світі виробник харчової продукції, уклала партнерську угоду з кавовим гігантом Starbucks, за якою швейцарська компанія отримала глобальні права на продаж споживчої продукції Starbucks.

Про це йдеться в спільному прес-релізі компаній, який є в розпорядженні «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, Nestle заплатить в рамках угоди 7,15 млрд доларів. Права перейдуть Nestle «на безстроковий період».

Відзначається, що угода передбачає продаж продукції поза закладами Starbucks, які залишаться під контролем компанії, і не включає в себе готову до вживання продукцію, включаючи кавові напої в жерстяних банках.

Щорічна виручка підрозділу оцінюється в 2 млрд доларів, і Nestle очікує, що угода позитивно позначиться на її прибутку в розрахунку на акцію і органічному зростанні продажів, починаючи з 2019 року, після її очікуваного закриття в кінці 2018 року.

Також в рамках угоди близько 500 співробітників Starbucks перейдуть на роботу в Nestle.

Тепер Nestle стане власником відразу трьох відомих кавових брендів - Nescafe, Nespresso і Starbucks.