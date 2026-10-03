Прайс-кепи штучно обмежують імпорт електроенергії з Європи – Енергетична компанія України

Скасування прайс-кепів, за словами Прилєпова, також необхідне для подальшої інтеграції українського ринку з європейським

Через цінові обмеження Україна ризикує замість імпорту отримати відключення та дорогу аварійну допомогу – ЕКУ

Чинні прайс-кепи можуть завадити Україні купувати електроенергію в сусідніх країнах Європи саме у періоди дефіциту. Йдеться про встановлену державою максимальну ціну, вище якої електроенергія на відповідних сегментах ринку не продається. Про це заявив Олександр Прилєпов, головний юрисконсульт відділу регуляторного забезпечення АТ «Енергетична компанія України».

За його словами, якщо ринкова ціна електроенергії за кордоном перевищує український прайс-кеп, комерційно завести цей ресурс в Україну стає складніше. У разі зростання дефіциту альтернативою можуть стати обмеження споживання або дорожча аварійна допомога.

«Ми виступаємо за скасування граничних цін на РДН, ВДР та на балансуючому ринку, оскільки прайс-кепи вони штучно обмежують можливості комерційного імпорту із сусідніх країн. А при зростанні дефіциту прийдеться відключати споживачів або залучати аварійну допомогу, ціна якої значно вища за ринкову», – зазначив Прилєпов.

Він вважає, що без цінової «стелі» ринок зможе залучати більше необхідної електроенергії, а її вартість визначатиметься співвідношенням попиту і пропозиції. Скасування прайс-кепів, за його словами, також необхідне для подальшої інтеграції українського ринку з європейським.

«А в той же час відміна прайс-кепів сприятиме насиченню ринку необхідним ресурсом за вартістю, яка формуватиметься відповідно до попиту і пропозиції», – наголосив Прилєпов.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що низький рівень прайс-кепів може обмежити можливості України залучати імпорт та маневрову генерацію саме у години дефіциту електроенергії.