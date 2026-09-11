Умови експорту металобрухту мають бути однаковими для всіх країн – експерт 

Експорт брухту потребує єдиних правил, без схем реекспорту через ЄС – експерт

Україні потрібно вирівняти умови експорту металобрухту для всіх напрямків і не допускати схем, за яких сировина вивозиться через країни ЄС без сплати експортного мита. Про це заявив економіст Андрій Забловський, коментуючи ситуацію на ринку.

За його словами, наразі ринок металобрухту та металургія одночасно перебувають у складному стані: заготівля брухту скорочується, частина заготівельних пунктів припинила роботу, а металургійні підприємства знижують виробництво через удари, логістичні проблеми та блокаду морського експорту.

На цьому тлі, вважає Забловський, рішення щодо подальшого експорту брухту мають враховувати інтереси обох секторів. Але проблемою є нерівні умови торгівлі – коли при експорті до країн ЄС мито не застосовується, а далі брухт може реекспортуватися до третіх країн.

«Правила мають бути рівними. Не повинно бути ситуації, коли через окремий напрямок можна фактично обійти експортне мито», – зауважив Забловський.

За його словами, повна заборона експорту не є універсальним рішенням, але практика реекспорту створює одразу дві проблеми: бюджет недоотримує значні кошти, а українські металургійні підприємства ризикують втрачати дефіцитну сировину. Тому уряду варто напрацювати механізм, за якого можливий експорт не створюватиме дефіциту сировини всередині країни, а умови торгівлі будуть однаковими для всіх держав.

«Тут не може бути переможця за рахунок іншого. Потрібен баланс, заснований на реальній статистиці, споживанні та стані обох галузей», – підсумував Забловський.

Як відомо, нещодавно брухтовики організували акцію протесту, і вимагають скасувати нульову експортну квоту на брухт чорних металів – через те, що «критично впав внутрішній попит». Водночас, повернення до минулої схеми, коли брухт для уникнення сплати мита експортувався спершу до країн ЄС, а потім – до третіх країн, не є виходом – за даними народних депутатів, втрати бюджету від цих схем складають понад 3 млрд грн на рік.