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В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В окупованому Севастополі ввели жорсткі обмеження електроенергії: світло дають на дві години
Окрім проблем зі світлом, на окупованому півострові також триває паливна криза
фото: Reuters

Окупаційна влада заявила про проблеми в енергосистемі та закликала мешканців зменшити навантаження на мережу

В окупованому Севастополі запровадили графік відключень електроенергії «дві години через шість». Водночас в інших районах окупованого Криму також діють обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Суспільне Крим».

Окупаційне «Крименерго» заявило, що обмеження вводять залежно від ситуації в окремих енергорайонах. За їхніми даними, найбільше постраждалі райони отримують електроенергію залежно від можливостей мережі.

Росіяни називають причиною аварій на електромережах «зовнішній вплив». Водночас конкретних обставин, які призвели до проблем з електропостачанням, у повідомленні не уточнили.

У Севастополі електроенергію розподілили між чотирма чергами. Кожна з них отримує електропостачання протягом двох годин, після чого подача перемикається на наступну чергу. Таким чином, між періодами зі світлом для кожної черги минає близько шести годин.

Окрім побутових споживачів, обмеження стосуються юридичних осіб. 29 вересня з 6:00 до 18:00 для них запровадили обмеження режиму споживання електричної потужності. Окупаційне «Севастопольенерго» заявило, що за невиконання встановлених вимог передбачена адміністративна відповідальність.

Окупанти також закликали мешканців Севастополя добровільно знизити навантаження на електромережу та не вмикати енергоємні прилади. Це пояснили необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми та уникнути додаткових відключень.

Водночас обмеження діють не лише в Севастополі. Окупаційне «Крименерго» повідомило про оперативні відключення в різних енергорайонах півострова залежно від стану електромереж.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим опинився в центрі війни Росії проти України та криз, спричинених бойовими діями в Чорному морі. 

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Теги: Крим Севастополь війна електроенергія

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