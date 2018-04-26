«Нова пошта» збирається запустити лінію авіадоставки з США
- 26 Квiтня, 12:39
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Розсилка
Керівництво компанії переконує, що згодом вони будуть завантажувати декілька літаків на тиждень, які возитимуть тільки посилки «Нової пошти»
Компанія «Нова Пошта» планує організувати власний авіамаршрут з США в міру зростання обсягу доставок з США.
Про це в інтерв'ю ЦТС розповів співвласник «Нової пошти» В'ячеслав Клімов.
«Ми зараз активно тестуємо авіадоставку з метою збільшити швидкість. Думаю, що найближчим часом ми такий сервіс запустимо», - заявив він.
«З ростом міжнародної доставки нам буде потрібний власний line-haul (лінійне перевезення) між Україною та США. Згодом ми будемо завантажувати декілька літаків на тиждень, які будуть везти тільки посилки «Нової пошти», - розповів Клімов.
Що стосується планів придбати власний флот повітряних суден, співвласник «Нової поштою» уточнив: «Як тільки з'явиться економічна вигода, ми перейдемо на власні літаки».
У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник «Нової поштою» Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.
«Ми планували на 2018 рік уже мати який-небудь борт «Нова Пошта». Можливо, роки два-три потрібно, щоб компанія стала користуватися своєю авіацією і возила безпосередньо посилки з Америки і Китаю своїми літаками. Це наша мета, і тоді ми зможемо перейти до мінімальних термінів, контролювати вартість, якість», - говорив Поперешнюк.
Джерело: Економічна правда